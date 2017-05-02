May 2 R&R Real Estate Investment Trust
:
* R&R REIT ANNOUNCES US$35.0 MILLION PORTFOLIO ACQUISITION
* R&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - ACQUISITION IS EXPECTED
TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO FFO AND ADJUSTED FUNDS FROM
OPERATIONS PER UNIT OF REIT
* R&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - ACQUISITION MUST BE
APPROVED BY AFFIRMATIVE VOTE OF A MAJORITY OF MINORITY REIT
UNITHOLDERS
* R&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - INDEPENDENT TRUSTEES OF
REIT UNANIMOUSLY RECOMMEND THAT UNITHOLDERS VOTE IN FAVOR OF
ACQUISITION
* R&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - TO ACQUIRE NINE ECONOMY
EXTENDED-STAY HOTELS LOCATED IN U.S. FOR AGGREGATE PURCHASE
PRICE OF US$35.0 MILLION
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