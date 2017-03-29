惠誉：中资租赁公司将持续快速增长

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI/HONG KONG, June 14 (Fitch) 本文章英文原文最初于2017年5月22日发布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1024061">Fitch: Chinese Leasing Companies' Rapid Growth Set to Continue 中国的租赁行业在过去十年内快速扩张，惠誉评级预计，在有利的监管环境以及政策支持下，这一趋势将会持续。租赁公司的扩张导致其在国际资本市场上的债务发行量增加，为融资 期限较长的资产（如飞机、交通、基础设施和重型机械）提供资金。 特别是中资银行的金融租赁子公司快速扩张，已成为该行业中规模最大的参与者，租赁行业整体规模由2009年不足200家租赁公司，增长到目前已有超过7000家。银行系金 融租赁子公司具有来自母公司的资本和资金支持，这有助于推动其增长。 惠誉为数家中国规模最大的租赁公司提供评级。所有由惠誉提供评级的中