BRIEF-Savills says proposed acquisition of Aguirre Newman S.A.

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July 28 (Reuters) - SAVILLS PLC:
* FURTHER BUILDING SCALE OF SAVILLS EUROPEAN REAL ESTATE SERVICES BUSINESS
* DEAL FOR UP TO EUR 67 MILLION PAYABLE IN INSTALMENTS OVER FIVE YEARS FROM COMPLETION
* ACQUISITION IS SCHEDULED TO COMPLETE BY 30 NOVEMBER 2017 FOLLOWING SATISFACTION OF CUSTOMARY REGULATORY AND CLOSING CONDITIONS
* SAYS PURCHASE CONSIDERATION WILL BE FUNDED FROM SAVILLS CASH AND EXISTING BANKING FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)