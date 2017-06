April 25 Selvita SA:

* Says certain shareholders plan to start accelerated book building process (ABB) to sell up to 826,898 shares equal to up to 4.73 percent votes in the company

* The shareholders are Paweł Przewięźlikowski, Bogusław Sieczkowski, Krzysztof Brzózka, Miłosz Gruca, Mirosława Zydroń, Piotr Romanowski, Tadeusz Wesołowski, Rafał Chwast, and Tomasz Nocuń