BRIEF-CFM International and ICBC Leasing sign $1.1 bln leap-1A engine deal
* ICBC Leasing and CFM sign $1.1 billion leap-1A engine deal Source text : (http://bit.ly/2sPAjbP) Further company coverage: [1398.HK 601398.SS GE.N SAF.PA]
May 17 SHL TELEMEDICINE LTD:
* GENERATED AN INCOME OF EUR 5.3 MILLION FROM COST SAVINGS IT DELIVERED UNDER A CHRONIC DISEASE MANAGEMENT SERVICES CONTRACT IN GERMANY, RELATING TO YEAR 2015
* THIS INCOME WILL BE RECOGNIZED AS REVENUE IN COMPANY'S 2016 FINANCIAL STATEMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ICBC Leasing and CFM sign $1.1 billion leap-1A engine deal Source text : (http://bit.ly/2sPAjbP) Further company coverage: [1398.HK 601398.SS GE.N SAF.PA]
* IPSEN SA - IPSEN AND ITS PARTNER EXELIXIS ANNOUNCE INDEPENDENT RADIOLOGY COMMITTEE REVIEW CONFIRMS RESULTS FROM PHASE 2 CABOSUN TRIAL OF CABOZANTINIB VERSUS SUNITINIB IN PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA
* Sets quarterly dividend of $0.52per share Source text for Eikon: Further company coverage: