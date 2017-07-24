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BRIEF-SHW AG: board of SHW recommend not to accept offer from Pierer Industrie ​
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July 24, 2017 / 10:46 AM / 2 days ago

BRIEF-SHW AG: board of SHW recommend not to accept offer from Pierer Industrie ​

Reuters Staff

1 Min Read

July 24 (Reuters) - SHW AG:

* DGAP-NEWS: SHW AG: JOINT STATEMENT BY THE MANAGEMENT BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD PURSUANT TO SECTION 27 (1) GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT PUBLISHED

* ‍MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF SHW AG RECOMMEND NOT TO ACCEPT OFFER FROM PIERER INDUSTRIE AG​

* ‍PRICE OFFERED DOES NOT APPROPRIATELY REFLECT EXPECTED SUBSTANTIAL IMPROVEMENT IN MARGINS AND EARNINGS​

* ‍NOTWITHSTANDING ABOVE, BOARD WELCOMES ANNOUNCEMENT BY BIDDER, ACCORDING TO WHICH INVESTMENT OF PIERER GROUP IN SHW IS VIEWED AS LONG-TERM INVESTMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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