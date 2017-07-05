BRIEF-Euroconsultants reduces the share capital by EUR 2.6 mln
* REDUCES THE SHARE CAPITAL BY THE AMOUNT OF EUR 2.6 MILLION FOR EQUIVALENT OFFSETTING LOSSES
July 5 SNP SCHNEIDER NEUREITHER & PARTNER AG :
* RESOLVES ON CAPITAL INCREASE FROM AUTHORIZED CAPITAL
* HAS RESOLVED TO INCREASE COMPANY'S SHARE CAPITAL BY UP TO 10% MINUS ONE SHARE
* SHARE CAPITAL TO INCREASE FROM EUR 4,976,786 TO UP TO EUR 5,474,463 THROUGH ISSUING UP TO 497,677 NEW SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* REDUCES THE SHARE CAPITAL BY THE AMOUNT OF EUR 2.6 MILLION FOR EQUIVALENT OFFSETTING LOSSES
July 6 China Shipbuilding Industry Group Sea Defense and Information Confrontation Co Ltd
* Centerbridge to acquire Clearlake-backed enterprise software providers Syncsort and Vision Solutions