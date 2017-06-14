June 14 SOITEC SA:
* RECORDED A NET PROFIT OF 8.4 MILLION EUROS IN FY'17,
COMPARED WITH A NET LOSS OF 72.2 MILLION EUROS IN PREVIOUS
FINANCIAL YEAR
* FY OPERATING INCOME TOTALED 19.5 MILLION EUROS, COMPARED
WITH AN OPERATING LOSS OF 7.0 MILLION EUROS IN PREVIOUS
FINANCIAL YEAR
* CONSOLIDATED FY'17 REVENUES CAME TO 245.7 MILLION EUROS, A
5% INCREASE (+4% AT CONSTANT EXCHANGE RATES), COMPARED WITH
PREVIOUS FINANCIAL YEAR
* FY'18 SALES ARE EXPECTED TO GROW BY AROUND 25%
* FY'18 ELECTRONICS EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO REACH A
MINIMUM OF 20%
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)