May 23 SOLON EIENDOM ASA:
* REG-SOLON EIENDOM ASA : SALE OF NON-CORE ASSETS AND BIONOR PHARMA UPDATE
* SOLON HAS NOW ENTERED INTO BINDING AGREEMENTS FOR SALE OF THREE REAL ESTATE PROPERTIES
INCLUDING TWO COMMERCIAL PROPERTIES
* COMBINED GAIN ON SALE IS APPROXIMATELY NOK 19 MILLION AND WILL RESULT IN INCREASED
LIQUIDITY OF APPROXIMATELY NOK 76 MILLION
* THESE SALES WILL BE RECOGNIZED IN Q2 AND Q3 THIS YEAR.
* SOLON HAS, AFTER ABOVE MENTIONED SALES, DIVESTED ALL NON CORE REAL ESTATE ASSETS
* PLANNED COST REDUCING ACTIONS WILL DECREASE ANNUAL CASH BURN FOR BIOPHARMACEUTICAL
DIVISION FROM ABOUT NOK 24 MILLION TO NOK 14 MILLION
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)