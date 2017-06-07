BRIEF-Shire says EMA Validation of Veyvondi
* Announced that European Medicines Agency validated marketing authorization application for Veyvondi Source text for Eikon: Further company coverage:
June 7 STADA ARZNEIMITTEL AG:
* BAIN CAPITAL AND CINVEN LOWER THE MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD FOR THE TAKEOVER OFFER TO STADA'S SHAREHOLDERS FROM 75 PERCENT TO 67,5 PERCENT - ACCEPTANCE PERIOD EXTENDED UNTIL JUNE 22, 2017
* EXECUTIVE BOARD AND SUPERVISORY BOARD WILL CONTINUE TO RECOMMEND TO SHAREHOLDERS OF STADA ARZNEIMITTEL AG TO ACCEPT OFFER
* EXECUTIVE BOARD AND SUPERVISORY BOARD ALSO THINK THAT TOTAL COMPENSATION OF EURO 66.00 PER STADA SHARE CONTINUES TO ADEQUATELY REFLECT ENTERPRISE VALUE AND REPRESENTS FINANCIALLY MOST ATTRACTIVE OFFER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Announced that European Medicines Agency validated marketing authorization application for Veyvondi Source text for Eikon: Further company coverage:
* SANTHERA'S RAXONE RECEIVES FIRST POSITIVE EAMS SCIENTIFIC OPINION FROM UK'S MHRA IN DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* DGAP-NEWS: BIOTEST AG: BIOTEST REACHES 2ND MILESTONE IN BIOTEST NEXT LEVEL EXPANSION PROJECT