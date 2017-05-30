May 30 STILLFRONT GROUP AB (PUBL)
* REG-STILLFRONT GROUP AB: STILLFRONT ACQUIRES EREPUBLIK
LABS
* ANNOUNCES ITS ACQUISITION OF 100% OF SHARES IN EREPUBLIK
LABS
* COMPLETION OF ACQUISITION IS EXPECTED TO OCCUR AROUND 27
JUNE 2017.
* UPON COMPLETION OF ACQUISITION, EUR 7,500,000 WILL BE PAID
TO SELLERS
* FURTHER, AN EARN-OUT CONSIDERATION IS PAYABLE BY
STILLFRONT, PROVIDED THAT CERTAIN TARGETS ARE MET, IN AN
AGGREGATE MAXIMUM TOTAL AMOUNT OF EUR 13,000,000
* PURCHASE PRICE PAYABLE BY STILLFRONT FOR EREPUBLIK SHALL
IN AGGREGATE NOT EXCEED EUR 20,500,000
* STILLFRONT WILL PROVIDE A LOAN TO EREPUBLIK IN AMOUNT OF
EUR 500,000 TO FACILITATE EREPUBLIK'S REPAYMENT OF DEBT
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)