June 22 STMICROELECTRONICS
* REG-ST ANNOUNCES (I) A US$1.5 BILLION DUAL-TRANCHE
OFFERING OF NEW CONVERTIBLE BONDS, (II) THE EARLY REDEMPTION OF
ITS 2019 CONVERTIBLE BONDS AND (III) THE LAUNCH OF A SHARE
BUY-BACK PROGRAMME
* NEW CONVERTIBLE BONDS WILL BE OFFERED IN TWO TRANCHES
(WITH A MINIMUM SIZE OF US$500 MILLION FOR EACH TRANCHE) WITH A
MATURITY OF 5 YEARS AND 7 YEARS
* 5-YEAR MATURITY NEW CONVERTIBLE BONDS WILL NOT BEAR
INTEREST
* NEW CONVERTIBLE BONDS WILL BE ISSUED AT 100.00% - 102.53%
OF THEIR PRINCIPAL AMOUNT AND WILL BE REDEEMED AT 100% OF THEIR
PRINCIPAL AMOUNT ON 3 JULY 2022
* 7-YEAR MATURITY NEW CONVERTIBLE BONDS WILL BEAR INTEREST
AT AN ANNUAL RATE BETWEEN 0.0% - 0.5%, PAYABLE SEMI-ANNUALLY IN
ARREAR
* ANNOUNCES THE LAUNCH OF A SHARE BUY-BACK PROGRAMME OF UP
TO 19 MILLION SHARES FOR AN AMOUNT UP TO US$297 MILLION
* NEW CONVERTIBLE BONDS WILL BE ISSUED AT 100% OF THEIR
PRINCIPAL AMOUNT AND WILL BE REDEEMED AT 100% OF THEIR PRINCIPAL
AMOUNT ON 3 JULY 2024
* INITIAL CONVERSION PRICES IN RELATION TO 5-YEAR MATURITY
NEW CONVERTIBLE BONDS, AT A PREMIUM BETWEEN 35% - 40%
* INITIAL CONVERSION PRICES IN RELATION TO 7-YEAR MATURITY
NEW CONVERTIBLE BONDS, AT A PREMIUM BETWEEN 35% - 40%
* APPLICATION WILL BE MADE FOR NEW CONVERTIBLE BONDS TO BE
ADMITTED TO TRADING ON OPEN MARKET SEGMENT OF FRANKFURT STOCK
EXCHANGE
* MORGAN STANLEY AND SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE &
INVESTMENT BANKING ARE ACTING AS JOINT GLOBAL COORDINATORS
* CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, J.P. MORGAN AND
UNICREDIT ARE ACTING AS JOINT BOOKRUNNERS IN RESPECT OF
OFFERING
* TO BE USED BY FOR EARLY REDEMPTION OF 2019 CONVERTIBLE
BONDS AND FUTURE REDEMPTION OF OUTSTANDING US$400 MILLION 1.00
PERCENT CONVERTIBLE BONDS DUE 2021
* ON BUYBACK: PRICE PAID FOR ANY SHARE PURCHASED PURSUANT TO
THE BUY-BACK PROGRAMME SHALL BE SUBJECT TO A MINIMUM OF €1.04
* TO GIVE NOTICE TO HOLDERS OF 2019 CONVERTIBLE BONDS TO
REDEEM ALL OF 2019 CONVERTIBLE BONDS ON 24 JULY 2017 AT THEIR
PRINCIPAL AMOUNT
* ON BUYBACK: PRICE PAID FOR ANY SHARE PURCHASED TO BE
SUBJECT TO MAX. OF 110% OF AVERAGE OF HIGHEST PRICE AT WHICH
SHARES ARE QUOTED ON EACH OF 5 TRADING DAYS BEFORE PURCHASE
* HOLDERS OF 2019 CONVERTIBLE BONDS ARE ENTITLED TO CONVERT
THEIR 2019 CONVERTIBLE BONDS INTO SHARES, CASH OR A COMBINATION
OF SHARES AND CASH
* CONVERSION PRICE FOR REDEMTION OF 2019 CONVERTIBLE BONDS
IS CURRENTLY US$12.1275 PER SHARE
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(Gdynia Newsroom)