BRIEF-Private Equity Holding FY2016/17 comprehensive income of EUR 10.8 mln
* REPORTS A COMPREHENSIVE INCOME OF EUR 10.8 MILLION FOR FY 2016/2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
April 21 STRATEGIC INVESTMENTS A/S:
* Q1 PRE-TAX PROFIT DKK 25.2 MILLION VERSUS LOSS DKK 11.6 MILLION YEAR AGO
* Q1 INVESTMENT PROFIT DKK 25.9 MILLION VERSUS LOSS DKK 11.0 MILLION YEAR AGO
* KEEPS THE OUTLOOK FOR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* REPORTS A COMPREHENSIVE INCOME OF EUR 10.8 MILLION FOR FY 2016/2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ACQUIRES A COMMERCIAL SITE IN MEYRIN'S STRONGLY DEVELOPING ECONOMIC AREA
* David Bailey has been appointed as company's chief executive officer Source text for Eikon: Further company coverage: