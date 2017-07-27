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July 27, 2017 / 6:48 AM / in a day

BRIEF-Tate & Lyle says made "encouraging" start to year, with Q1 profit up

Reuters Staff

1 Min Read

July 27 (Reuters) - TATE & LYLE PLC

* TATE & LYLE PLC - GROUP MADE AN ENCOURAGING START TO YEAR WITH PROFIT IN CONSTANT CURRENCY AHEAD OF COMPARATIVE PERIOD, AND VOLUME AHEAD IN BOTH DIVISIONS

* "CONTINUE TO EXPECT THAT GROUP WILL MAKE UNDERLYING PROGRESS IN FULL YEAR"

* TATE & LYLE PLC - IN CORE SPECIALITY FOOD INGREDIENTS, NORTH AMERICA, WHERE OVERALL FOOD AND BEVERAGE MARKET REMAINED SOFT, SAW MODEST VOLUME GROWTH

* TATE & LYLE - IN CORE SPECIALITY FOOD INGREDIENTS IN Q3 ASIA PACIFIC AND LATIN AMERICA, AND EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA DELIVERED STRONG VOLUME GROWTH Source text: bit.ly/2vLgIZe Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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