June 2 TECHNOPOLIS OYJ
* TECHNOPOLIS’ REVISED STRATEGY FOCUSES ON SHAREHOLDER VALUE
CREATION, NEW STRATEGIC AND FINANCIAL TARGETS SET
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE:
EARNINGS PER SHARE GROWTH OF 8-10% PER ANNUM ON AN EPRA EARNINGS
BASIS
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE:
RETURN ON EQUITY OVER 8% PER ANNUM ON AN EPRA BASIS
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE:
NET ASSET VALUE PER SHARE GROWTH OF AT LEAST 5% PER ANNUM ON AN
EPRA BASIS
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE:
EQUITY RATIO OVER 35%
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE:
AIM TO PAY OUT AN INCREASING ANNUAL DIVIDEND OF 40-60% OF
EPRA-BASED DIRECT RESULT (EPRA EARNINGS)
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(Gdynia Newsroom)