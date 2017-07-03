July 3 TECHSTEP ASA
* TECHSTEP ANNOUNCES ACQUISITION OF BKE TELECOM AB\, AND
THEREBY CREATES A
* ENTERED INTO A BINDING AGREEMENT TO ACQUIRE BKE TELECOM
AB ("BKE") FOR AN AGGREGATED PURCHASE PRICE OF SEK 81 MILLION
* PURCHASE PRICE PAYABLE AT CLOSING OF SEK 81 MILLION WILL
BE SETTLED WITH SEK 38.5 MILLION IN CASH, SEK 15 MILLION IN
SELLER CREDIT AND SEK 27.5 MILLION IN TECHSTEP SHARES
* SELLERS WILL HAVE RIGHT TO AN EARN-OUT PAYMENT UP TO SEK
22.5 MILLION BASED ON CERTAIN CRITERIA RELATED TO INCREASED
PROFITABILITY
* CLOSING IS SUBJECT TO CUSTOMARY CONDITIONS, INCLUDING
CERTAIN THIRD-PARTY CONSENTS, AND IS EXPECTED END OF AUGUST 2017
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)