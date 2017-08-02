FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-Telenet Group Holding H1 adjusted EBITDA of 592.4 million‍​ euros
#Brexit
#Economy
#Trump
#Venezuela
#NorthKorea
#Environment
#Sport
Sections
Featured
UK acid attack survivors call for tougher sentences
UK
UK acid attack survivors call for tougher sentences
Germany's long goodbye to coal despite Merkel's green push
environment
Germany's long goodbye to coal despite Merkel's green push
Born this way? Exploring the science of gender identity
Science
Born this way? Exploring the science of gender identity
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 2, 2017 / 5:25 AM / a day ago

BRIEF-Telenet Group Holding H1 adjusted EBITDA of 592.4 million‍​ euros

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - TELENET GROUP HOLDING NV:

* ADJUSTED EBITDA OF €592.4 MILLION IN H1 2017 (+5% YOY REBASED)‍​

* ‍Revenue of Eur 1,238.3 Million in h1 2017 (+5% Yoy)​

* ‍NET INCOME OF EUR 76.8 MILLION IN H1 2017 VERSUS A NET LOSS OF EUR 19.6 MILLION IN H1 LAST YEAR​

* FULL YEAR 2017 OUTLOOK RECONFIRMED POST SFR BELUX INTEGRATION, ON TRACK TO ACHIEVE A 5-7% ADJUSTED EBITDA CAGR OVER 2015-2018 PERIOD‍​

* 224,400 "Wigo" Subscribers at June 30, 2017.‍​

* ACCELERATED NET MOBILE POSTPAID SUBSCRIBER GROWTH IN Q2 2017 (+60,200)‍​

* IN Q2 2017, OUR REVENUE WAS €622.3 MILLION, REPRESENTING A 1% DECREASE COMPARED TO THE PRIOR YEAR PERIOD ON A REPORTED BASIS.‍​

* Q2 REVENUE EUR 623 MILLION IN REUTERS POLL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.