BRIEF-22nd century receives guidance from FDA on phase III clinical trials of co's x-22
* 22Nd century receives guidance from FDA on phase III clinical trials
May 31 TIGENIX NV
* REG-TIGENIX PROVIDES REGULATORY UPDATE ON CX601 EU MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION PROCEDURE
* REMAINS ON TRACK TO RECEIVE A MARKETING AUTHORIZATION (MA) DECISION FOR CX601 IN 2017
* CX601 HAS BEEN DEVELOPED FOR TREATMENT OF COMPLEX PERIANAL FISTULAS IN CROHN'S DISEASE PATIENTS AS A FIRST INDICATION.
* RECEIPT OF MA IN EUROPE WILL TRIGGER A MILESTONE PAYMENT FROM TAKEDA TO TIGENIX OF EURO 15 MILLION AS WELL AS EUROPEAN LAUNCH OF CX601
* MARKETING AUTHORIZATION (MA) APPLICATION TO EMA, WHICH IS SUPPORTED BY POSITIVE 24 AND 52 WEEK PHASE III DATA AND IS NOW EXPECTING A DECISION ON EUROPEAN APPROVAL OF PRODUCT
* GLOBAL PHASE III TRIAL OF CX601 INTENDED TO SUPPORT A FUTURE U.S. BIOLOGIC LICENSE APPLICATION (BLA) IS EXPECTED TO START IN 2017
* ENTERED INTO LICENSING AGREEMENT WITH TAKEDA, UNDER WHICH TAKEDA ACQUIRED EXCLUSIVE RIGHT TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE CX601 FOR COMPLEX PERIANAL FISTULAS OUTSIDE US
* SECOND ADIPOSE-DERIVED PRODUCT, CX611, IS UNDERGOING A PHASE I/II TRIAL IN SEVERE SEPSIS
* ALLOCSC-01, TARGETING ACUTE ISCHEMIC HEART DISEASE, HAS DEMONSTRATED POSITIVE RESULTS IN A PHASE I/II TRIAL IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) Source text for Eikon: See also: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* 22Nd century receives guidance from FDA on phase III clinical trials
AMSTERDAM, June 22 Mylan NV shareholders re-elected the generic drugmaker's board at its annual meeting on Thursday, despite a shareholder campaign to vote down most of the directors in the wake of a scandal related to its high prices for emergency allergy treatment EpiPen.
* SAYS ANTONIS VOGIATZIS, GENERAL COMMERCIAL DIRECTOR, IS NOW ACTING AS GENERAL MANAGER OF THE GROUP Source text: http://bit.ly/2sUDxL5 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)