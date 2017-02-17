Feb 17 Turning Point Brands Inc
* TURNING POINT BRANDS ENTERS INTO NEW $250 MILLION CREDIT
FACILITY
* TURNING POINT BRANDS INC - $250 MILLION CREDIT FACILITY IS
COMPRISED OF TWO TRANCHES.
* TURNING POINT BRANDS - FIRST LIEN TRANCHE INCLUDES A $50
MILLION FIVE-YEAR REVOLVING CREDIT FACILITY, A $110 MILLION
"FIRST OUT" FIVE-YEAR TERM LOAN FACILITY
* TURNING POINT BRANDS INC- SECOND LIEN TERM LOAN BEARS
INTEREST AT A FIXED RATE OF 11.0%
* TURNING POINT BRANDS - FIRST LIEN TRANCHE ALSO INCLUDES A
$35 MILLION "SECOND OUT" FIVE AND ONE-QUARTER-YEAR TERM LOAN
FACILITY
* TURNING POINT BRANDS - PROCEEDS FROM NEW CREDIT FACILITY
WERE USED TO RETIRE TPB'S EXISTING CREDIT FACILITIES
* ENTERED INTO A NEW $250 MILLION CREDIT FACILITY REPLACING
ITS EXISTING CREDIT FACILITY
* PROCEEDS FROM NEW CREDIT FACILITY WERE ALSO USED TO PAY
TRANSACTION EXPENSES IN CONNECTION WITH REFINANCING
Source text for Eikon:
Further company coverage: