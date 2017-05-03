May 3 NOKIAN TYRES PLC
* NOKIAN TYRES' BOARD OF DIRECTORS HAS MADE A PRINCIPAL
DECISION TO INVEST IN A GREENFIELD FACTORY IN THE USA
* NOKIAN TYRES PLC - TOTAL INVESTMENT AMOUNT AT THIS PHASE
IS APPROXIMATELY USD 360 MILLION
* NOKIAN TYRES PLC - BOARD OF DIRECTORS HAS MADE A PRINCIPAL
DECISION ON INVESTMENT IN THIRD FACTORY
* SAYS ANNUAL CAPACITY OF FACTORY WILL BE 4 MILLION TYRES
WITH AN EXPANSION POTENTIAL IN FUTURE
* CONSTRUCTION IS SCHEDULED TO BEGIN IN EARLY 2018 AND FIRST
TYRES ARE TO BE PRODUCED IN 2020
* SAYS TOTAL INVESTMENT AMOUNT AT THIS PHASE IS
APPROXIMATELY USD 360 MILLION
* SAYS CONSTRUCTION IS SCHEDULED TO BEGIN IN EARLY 2018 AND
FIRST TYRES ARE TO BE PRODUCED IN 2020
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(Helsinki Newsroom)