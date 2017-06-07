BRIEF-Fabege continues development of Råsunda
* FABEGE AND CITY OF SOLNA HAVE AGREED ON CONSTRUCTION OF A NEW SCHOOL
June 7 VAN LANSCHOT NV:
* ACQUIRES UBS'S DOMESTIC WEALTH MANAGEMENT ACTIVITIES IN NETHERLANDS
* VAN LANSCHOT KEMPEN AND UBS EXPECT TO COMPLETE TRANSACTION IN Q3 OF 2017.
* VAN LANSCHOT KEMPEN WILL PAY AN INITIAL ACQUISITION PRICE OF EUR 28 MILLION FOR ACTIVITIES TO BE ACQUIRED
* FINAL PRICE MAY BE HIGHER OR LOWER DEPENDING ON AUM AMOUNT THAT WILL ACTUALLY TRANSFER TO VAN LANSCHOT KEMPEN
* TRANSACTION COMPRISES CLIENT RELATIONSHIPS AND EMPLOYEES OF WEALTH MANAGEMENT ACTIVITIES OF UBS NETHERLANDS, A BRANCH OF UBS EUROPE SE
* TRANSACTION ALSO COMPRISES PRODUCTS AND SERVICES OF NETHERLANDS BRANCH OF UBS EUROPE SE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* FABEGE AND CITY OF SOLNA HAVE AGREED ON CONSTRUCTION OF A NEW SCHOOL
* Board appoints Adel Adulmohsen Al Mandel as chairman, effective June 22
SHANGHAI, June 22 Chinese bicycle-sharing startup Mobike has set up a subsidiary in Fukuoka city in northern Japan and plans to begin service later this year, it said on Thursday.