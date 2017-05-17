BRIEF-CFM International and ICBC Leasing sign $1.1 bln leap-1A engine deal
* ICBC Leasing and CFM sign $1.1 billion leap-1A engine deal Source text : (http://bit.ly/2sPAjbP) Further company coverage: [1398.HK 601398.SS GE.N SAF.PA]
May 17 VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S:
* SAID ON TUESDAY Q1 REVENUE $4.0 MLN VS $1.5 MLN YR AGO
* Q1 OPERATING LOSS $5.2 MLN VS LOSS $6.9 MLN YR AGO
* Q1 NET LOSS $5.9 MLN VS LOSS $7.1 MLN YR AGO
* VELOXIS MAINTAINS ITS 2017 OUTLOOK OF OPERATING LOSS BEFORE THE RECOGNITION OF INCOME FROM LICENSE AGREEMENTS AND BEFORE ACCOUNTING FOR STOCK COMPENSATION TO BE IN THE RANGE OF USD 5 – 15 MILLION.
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ICBC Leasing and CFM sign $1.1 billion leap-1A engine deal Source text : (http://bit.ly/2sPAjbP) Further company coverage: [1398.HK 601398.SS GE.N SAF.PA]
* IPSEN SA - IPSEN AND ITS PARTNER EXELIXIS ANNOUNCE INDEPENDENT RADIOLOGY COMMITTEE REVIEW CONFIRMS RESULTS FROM PHASE 2 CABOSUN TRIAL OF CABOZANTINIB VERSUS SUNITINIB IN PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA
* Sets quarterly dividend of $0.52per share Source text for Eikon: Further company coverage: