June 2 WENDEL:
* REG-WENDEL: WENDEL ANNOUNCES THE COMPLETION OF THE SALE OF
3.6% OF SAINT-GOBAIN'S SHARE CAPITAL
* SALE OF 20 MILLION SAINT-GOBAIN SHARES, I.E. 3.6 % OF
SAINT-GOBAIN'S SHARE CAPITAL
* COMPLETED SALE OF 20 MILLION SAINT-GOBAIN SHARES, I.E.
3.6% OF SHARE CAPITAL, REPRESENTING A TOTAL AMOUNT OF
APPROXIMATELY EUR 1 BILLION.
* WENDEL NOW OWNS A STAKE OF APPROXIMATELY 2.5% IN
SAINT-GOBAIN'S SHARE CAPITAL AND APPROXIMATELY 4.5% OF ITS
VOTING RIGHTS
* THIS SALE AND 0.3% OF SHARE CAPITAL SOLD ON MARKET SINCE
MAY 19, 2017, AT AN AVERAGE PRICE OF EUR 50.113 PER SHARE,
REPRESENTED A TOTAL CASH INFLOW OF EUR 1.085 BILLION FOR WENDEL
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(Gdynia Newsroom:)