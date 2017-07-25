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BRIEF-Wessanen ‍Q2 profit misses consensus
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#Consumer Products & Retail News
July 25, 2017 / 5:13 AM / 2 days ago

BRIEF-Wessanen ‍Q2 profit misses consensus

Reuters Staff

1 Min Read

July 25 (Reuters) - KONINKLIJKE WESSANEN NV:

* ‍EBITE INCREASES BY 22.4% TO EUR 30.6 MILLION FOR H1 (Q2: EUR 11.6 MILLION)​

* Q2 REVENUE EUR ‍​ 160.8 MILLION VERSUS EUR 163 MILLION IN REUTERS POLL

* Q2 PROFIT FOR THE PERIOD EUR 7.1 MILLION VERSUS EUR 8.4 MILLION IN REUTERS POLL

* Wessanen - ‍Turn-Around of Germany Business Is on Track​

* REMAIN CONFIDENT THAT 2017 WILL BE YET ANOTHER YEAR OF HEALTHY, SUSTAINABLE AND PROFITABLE GROWTH ‍​

* FOR FY17 WE EXPECT EBITE % OF REVENUE TO BE ABOVE 8% FOR THE FULL YEAR

* for fy17 Net Financing Costs Around €2.0-2.5 Million

* for fy17 Capital Expenditures €13-15 Million

* FOR FY17 EXPECTS DEPRECIATION AND AMORTISATION €9-10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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