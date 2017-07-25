BRIEF-Wessanen ‍Q2 profit misses consensus

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July 25 (Reuters) - KONINKLIJKE WESSANEN NV:
* EBITE INCREASES BY 22.4% TO EUR 30.6 MILLION FOR H1 (Q2: EUR 11.6 MILLION)
* Q2 REVENUE EUR 160.8 MILLION VERSUS EUR 163 MILLION IN REUTERS POLL
* Q2 PROFIT FOR THE PERIOD EUR 7.1 MILLION VERSUS EUR 8.4 MILLION IN REUTERS POLL
* REMAIN CONFIDENT THAT 2017 WILL BE YET ANOTHER YEAR OF HEALTHY, SUSTAINABLE AND PROFITABLE GROWTH
* FOR FY17 WE EXPECT EBITE % OF REVENUE TO BE ABOVE 8% FOR THE FULL YEAR
* FOR FY17 EXPECTS DEPRECIATION AND AMORTISATION €9-10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)