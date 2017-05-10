May 10 WOLTERS KLUWER NV:
* FIRST-QUARTER RESULTS IN LINE WITH EXPECTATIONS; FULL-YEAR 2017 GUIDANCE REAFFIRMED
* FIRST-QUARTER ADJUSTED OPERATING PROFIT MARGIN STABLE
* FIRST-QUARTER REVENUES UP 3% IN CONSTANT CURRENCIES AND UP 2% ORGANICALLY
* SHARE BUYBACK 2016-2018: EUR 100 MILLION ($108.9 MILLION) COMPLETED IN 2017 TO DATE
* NET-DEBT-TO EBITDA RATIO 1.6X AS OF 31 MARCH, 2017.
* EXPECT TO DELIVER SOLID ORGANIC GROWTH, TO DRIVE FURTHER MARGIN IMPROVEMENT, AND TO GROW
DILUTED ADJUSTED EPS AT A MID-SINGLE-DIGIT RATE IN CONSTANT CURRENCIES
* CONFIDENT IN OUR OUTLOOK FOR FULL YEAR 2017 - CEO
* REFINED GUIDANCE FOR RETURN ON INVESTED CAPITAL (FROM PREVIOUSLY: >9 PCT)
* FY 2017 GUIDANCE ADJUSTED OPERATING PROFIT MARGIN 22.5 PCT-23.0 PCT
* FY 2017 GUIDANCE ADJUSTED FREE CASH FLOW EUR 675-725 MILLION
* FY 2017 GUIDANCE RETURN ON INVESTED CAPITAL 9.5 PCT-10.0 PCT
* FY 2017 GUIDANCE DILUTED ADJUSTED EPS MID-SINGLE-DIGIT GROWTH
Source text for Eikon:
Further company coverage:
($1 = 0.9181 euros)
(Gdynia Newsroom)