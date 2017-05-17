BRIEF-CFM International and ICBC Leasing sign $1.1 bln leap-1A engine deal
* ICBC Leasing and CFM sign $1.1 billion leap-1A engine deal Source text : (http://bit.ly/2sPAjbP) Further company coverage: [1398.HK 601398.SS GE.N SAF.PA]
May 17 ZEALAND PHARMA A/S
* REG-ZEALAND REPORTS RESULTS FOR THE FIRST THREE MONTHS OF 2017 (UNAUDITED)
* Q1 REVENUE OF DKK 77.6 MILLION (6.7 MILLION IN Q1 2016), INCLUDING MILESTONE REVENUE OF DKK 69.6 MILLION
* Q1 NET LOSS DKK 26.3 MILLION VERSUS LOSS DKK 77.8 MILLION YEAR AGO
* SAYS PHASE 2 TRIAL INVESTIGATING GLEPAGLUTIDE FOR THE TREATMENT OF SHORT BOWEL SYNDROME COMPLETED. RESULTS ARE EXPECTED BY END JUNE 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ICBC Leasing and CFM sign $1.1 billion leap-1A engine deal Source text : (http://bit.ly/2sPAjbP) Further company coverage: [1398.HK 601398.SS GE.N SAF.PA]
* IPSEN SA - IPSEN AND ITS PARTNER EXELIXIS ANNOUNCE INDEPENDENT RADIOLOGY COMMITTEE REVIEW CONFIRMS RESULTS FROM PHASE 2 CABOSUN TRIAL OF CABOZANTINIB VERSUS SUNITINIB IN PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA
* Sets quarterly dividend of $0.52per share Source text for Eikon: Further company coverage: