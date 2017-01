Zürich, 09. Aug An der Schweizer Börse wird am Dienstag eine leicht festere Eröffnung erwartet. Die Vorgaben aus Japan und China seien gut, sagten Händler. Zudem bewegten sich die Aktienkurse an der Wall Street nach Börsenschluss in Europa nicht mehr stark. "Die Vorzeichen stehen damit nicht allzu schlecht", sagte ein Händler.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 8167 Zählern praktisch auf dem Schlussstand vom Vortag. Auch der SMI-Future notierte mit 8157 Punkten nahezu unverändert. Am Montag war der Leitindex wegen der Kursverluste der als defensiv geltenden Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche um 0,3 Prozent gesunken.

An Impulse mangelt es Marktteilnehmern zufolge. "Wichtige Firmenergebnisse stehen erst am Mittwoch mit Adecco und am Donnerstag mit den beiden Versicherungen Swiss Life und Zurich wieder auf dem Programm", sagte ein Börsianer. Auch stärker beachtete Konjunkturzahlen werden erst wieder ab Mittwoch erwartet.

Auf Interesse stossen könnte der Halbjahresabschluss von Galenica. Die Arzneimittel- und Apotheken-Firma bekräftigte ihre Pläne für eine Aufspaltung des Konzerns in zwei Unternehmen im kommenden Jahr. Im ersten Halbjahr steigerte Galenica den Gewinn um 23,3 Prozent auf 194,6 Millionen Franken und für das ganze Jahr wurde ein Gewinnplus von zehn Prozent in Aussicht gestellt. Händler erwarten ein Kursplus von gegen ein Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)