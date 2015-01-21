Jan 21 BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS CONCLUDED
BENEFITS OF ACTING NOW OUTWEIGHED COST OF SHORT-TERM MARKET
VOLATILITY THAT MIGHT ARISE FROM SURPRISE MOVE
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS ORIGINAL PROJECTION WAS THAT
WOULD TAKE UNTIL LATE 2017 TO ELIMINATE EXCESS CAPACITY
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS THAT DELAY OF GETTING TO FULL
CAPACITY WAS CONSIDERED UNREASONABLE AND THEREFORE THE BANK CUT
RATES
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS LOWER INTEREST RATES MAY
EXACERBATE HOUSING IMBALANCES BY ENCOURAGING BORROWING, BUT FAR
MORE IMPORTANT EFFECT WILL BE TO CUSHION DECLINE IN EMPLOYMENT,
INCOME
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS WANT TO MAKE SURE IF THERE IS
MORE DOWNSIDE RISK WE HAVE APPROPRIATELY POSITIONED FOR IT
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS HAVE THE ABILITY TO "TAKE OUT
MORE INSURANCE", LANGUAGE USED TO DESCRIBE RATE CUTS
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS ON SURPRISING MARKETS, TOOK
COMFORT FROM FACT THE POSSIBILITY OF A RATE CUT HAD BEGUN TO
EMERGE IN MKTS IN LAST COUPLE WEEKS
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS DOES NOT SEE RISK OF
DEFLATION, WHICH HE DEFINES AS GENERALIZED PRICE FALL OF ALL
GOODS
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS THERE'S A LOT OF SPACE BEFORE
WE GET TO DEFLATION, GIVEN CORE INFLATION WHERE IT IS
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS ALL THE INGREDIENTS FOR RATE
DECISION WERE OUT IN THE OPEN
* BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS ECONOMY IS NOT STALLED, THOUGH
THE OIL SECTOR IS TAKING A BREAK
* BANK OF CANADA'S WILKINS SAYS WITHOUT POLICY ACTION
HOUSEHOLD DEBT RATIO WOULD HAVE RISEN BY 4 PERCENTAGE POINTS
* BANK OF CANADA PRESS CONFERENCE ENDS
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Reporting Randall Palmer and Leah Schnurr in Ottawa; Editing
by Jeffrey Hodgson)