BEIJING, Feb 29 China's central bank reduced the amount of cash that banks must hold as reserves for the fifth time since Feb. 2015, as it seeks to revive a slowing economy. The People's Bank of China said on its website that it would cut the reserve requirement ratio by 50 basis points for all banks, taking the ratio to 17 percent for the country's biggest lenders. The cut is effective March 1. Below are changes in China's benchmark interest rates and required reserve ratios since 2006. INTEREST RATES one-year deposit one-year lending announced change new rate change new rate 23/10/2015 -25 bp 1.50 pct -25 bp 4.35 pct 25/08/2015 -25 bp 1.75 pct -25 bp 4.60 pct 27/06/15 -25 bp 2.00 pct -25 bp 4.85 pct 10/05/15 -25 bp 2.25 pct -25 bp 5.10 pct 28/02/15 -25 bp 2.50 pct -25 bp 5.35 pct 21/11/14 -25 bp 2.75 pct -40 bp 5.6 pct 05/07/12 -25 bp 3.00 pct -31 bp 6.00 pct 07/06/12 -25 bp 3.25 pct -25 bp 6.31 pct 06/07/11 +25 bp 3.50 pct +25 bp 6.56 pct 05/04/11 +25 bp 3.25 pct +25 bp 6.31 pct 08/02/11 +25 bp 3.00 pct +25 bp 6.06 pct 25/12/10 +25 bp 2.75 pct +25 bp 5.81 pct 19/10/10 +25 bp 2.50 pct +25 bp 5.56 pct 22/12/08 -27 bp 2.25 pct -27 bp 5.31 pct 26/11/08 -108 bp 2.52 pct -108 bp 5.58 pct 29/10/08 -27 bp 3.60 pct -27 bp 6.66 pct 08/10/08 -27 bp 3.87 pct -27 bp 6.93 pct 15/09/08 0 bp 4.14 pct -27 bp 7.20 pct 20/12/07 +27 bp 4.14 pct +18 bp 7.47 pct 14/09/07 +27 bp 3.87 pct +27 bp 7.29 pct 21/08/07 +27 bp 3.60 pct +18 bp 7.02 pct 20/07/07 +27 bp 3.33 pct +27 bp 6.84 pct 18/05/07 +27 bp 3.06 pct +18 bp 6.57 pct 17/03/07 +27 bp 2.79 pct +27 bp 6.39 pct 18/08/06 +27 bp 2.52 pct +27 bp 6.12 pct 27/04/06 0 bp 2.25 pct +27 bp 5.85 pct REQUIRED RESERVE RATIO (for big banks) ** announced change new ratio 29/02/15 -50 bp 17.0 pct 23/10/15 -50 bp 17.5 pct 25/08/15 -50 bp 18.0 pct 19/04/15 -100 bp 18.5 pct 04/02/15 -50 bp 19.5 pct 12/05/12 -50 bp 20.0 pct 18/02/12 -50 bp 20.5 pct 30/11/11 -50 bp 21.0 pct 14/06/11 +50 bp 21.5 pct 12/05/11 +50 bp 21.0 pct 17/04/11 +50 bp 20.5 pct 18/03/11 +50 bp 20.0 pct 18/02/11 +50 bp 19.5 pct 14/01/11 +50 bp 19.0 pct 10/12/10 +50 bp 18.5 pct 19/11/10 +50 bp 18.0 pct 10/11/10 +50 bp 17.5 pct 02/05/10 +50 bp 17.0 pct 12/02/10 +50 bp 16.5 pct 12/01/10 +50 bp 16.0 pct 22/12/08 -50 bp 15.5 pct 26/11/08 -100 bp 16.0 pct 08/10/08 -50 bp 17.0 pct 07/06/08 +100 bp 17.5 pct 12/05/08 +50 bp 16.5 pct 16/04/08 +50 bp 16.0 pct 18/03/08 +50 bp 15.5 pct 16/01/08 +50 bp 15.0 pct 08/12/07 +100 bp 14.5 pct 10/11/07 +50 bp 13.5 pct 13/10/07 +50 bp 13.0 pct 06/09/07 +50 bp 12.5 pct 15/08/07 +50 bp 12.0 pct 05/06/07 +50 bp 11.5 pct 15/05/07 +50 bp 11.0 pct 16/04/07 +50 bp 10.5 pct 25/02/07 +50 bp 10.0 pct 15/01/07 +50 bp 9.5 pct 15/11/06 +50 bp 9.0 pct 15/08/06 +50 bp 8.5 pct 05/07/06 +50 bp 8.0 pct ** On October 23, 2015, in addition to a 50-basis-point cut in the benchmark reserve requirement ratio (RRR), the central bank lowered the RRR for banks that have met certain standards in lending to the farm sector and small- and medium-sized enterprises by a further 50 basis points. (Reporting by Beijing Newsroom; Editing by Jacqueline Wong)