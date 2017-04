BEIJING, March 8 Following is a breakdown of China's exports and imports with its biggest trade partners. (Monthly balance in $ billion, percent changes year on year): For stories on January trade data, click UNITED STATES Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Exp($b) 29.5 35.3 36.6 36.4 37.3 36.7 36.6 35.6 31.5 33.2 31.5 27.1 19.9 33.7 33.3 35.5 Imp($b) 9.5 13.7 16.0 13.3 11.1 13.8 12.1 13.3 11.6 12.1 13.9 13.9 12.9 15.2 15.5 13.0 Balance 20.0 21.5 20.7 23.1 26.3 22.8 24.5 22.3 20.0 21.2 17.6 13.2 7.0 18.5 17.8 22.4 Exp pct 48.5 4.8 9.9 2.6 10.9 10.8 11.4 12.3 7.5 6.3 12.0 1.2 -11.3 10.7 3.0 17.7 Imp pct -25.9 -9.4 3.0 1.8 2.2 12.6 -3.1 5.9 -2.0 1.1 3.6 -11.7 33.4 14.8 13.4 5.1 ________________________________________________________________________________________________ EUROPEAN UNION Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Exp($b) 27.8 33.8 34.6 31.3 31.0 32.1 34.3 35.3 31.1 31.0 29.8 25.8 19.3 35.4 33.0 30.1 Imp($b) 12.8 18.7 23.1 18.5 19.6 21.0 21.4 21.7 19.7 21.7 21.6 20.6 15.2 20.3 20.1 19.8 Balance 15.0 15.0 11.5 12.8 11.4 11.1 12.9 13.7 11.4 9.3 8.2 5.2 4.1 15.1 12.9 10.3 Exp pct 44.1 -4.6 4.9 4.1 4.1 14.9 12.1 17.0 13.1 13.4 15.1 8.8 -14.4 19.2 3.9 18.4 Imp pct -16.3 -7.6 15.4 -6.8 10.4 9.1 4.5 7.6 13.9 14.5 20.4 12.2 21.1 16.5 7.4 13.0 _______________________________________________________________________________________________ ASEAN Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Exp($b) 21.6 27.4 28.6 25.8 25.1 23.0 23.5 23.1 21.5 22.7 22.5 20.8 11.7 23.8 24.1 22.5 Imp($b) 11.6 14.5 19.1 16.3 19.0 22.5 16.4 17.3 16.4 15.7 16.7 16.8 13.6 18.6 20.3 17.8 Balance 10.0 12.8 9.5 9.4 6.1 0.5 7.1 5.8 5.1 7.0 5.7 3.9 -2.0 5.2 3.8 4.7 Exp pct 84.4 15.5 18.7 14.6 18.0 13.8 13.0 11.9 9.7 9.1 3.8 10.3 -15.0 18.4 13.5 16.7 Imp pct -14.9 -21.4 -5.8 -8.2 24.5 26.2 3.8 4.2 12.5 -5.4 -1.8 -7.4 9.2 9.9 6.8 5.8 ________________________________________________________________________________________________ JAPAN Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Exp($b) 10.7 11.9 12.5 13.2 12.4 13.3 11.7 12.8 11.5 12.0 12.9 13.6 8.7 15.0 13.5 14.0 Imp($b) 9.5 10.9 15.0 13.0 13.5 15.6 13.4 14.7 13.5 12.9 14.3 13.6 11.1 12.7 15.0 14.1 Balance 1.2 1.0 -2.4 0. 2 -1.1 -2.3 -1.7 -2.0 -2.0 -0.9 -1.4 -0.03 -2.5 2.3 -1.5 -0.9 Exp pct 23.6 -20.5 -7.2 -5.8 -8.1 -5.3 -3.1 2.9 -0.6 2.2 2.6 11.0 -11.0 16.0 5.5 2.9 Imp pct -14.9 -13.8 -0.1 -8.0 0.3 4.4 -5.3 0.1 6.6 -1.1 -1.2 -0.6 9.2 5.1 8.2 2.3 ________________________________________________________________________________________________ SOUTH KOREA Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Exp($b) 7.3 8.4 9.2 8.9 8.8 8.4 7.7 8.6 7.9 8.9 8.8 8.2 5.7 9.4 7.0 8.1 Imp($b) 11.7 14.5 17.1 15.4 17.1 20.8 15.0 15.8 4.3 14.9 15.7 15.6 12.7 16.1 16.9 16.2 Balance -4.4 -6.0 -7.9 -6.5 -8.3 -12.5 -7.2 -7.2 -6.5 -6.0 -6.9 -7.4 -7.0 -6.7 -9.8 -8.1 Exp pct 27.2 -9.7 31.0 10.5 13.8 9.1 -12.6 32.1 -0.1 11.8 13.5 9.6 -1.1 9.6 -1.5 16.7 Imp pct -7.8 -9.8 1.3 -4.9 12.6 27.8 -4.0 -1.8 -0.1 -5.2 2.7 1.1 11.2 9.4 4.4 1.1 ________________________________________________________________________________________________ TAIWAN Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Exp($b) 2.5 3.8 4.0 3.8 4.1 4.2 4.5 4.8 3.9 4.4 3.7 3.4 2.1 3.5 3.5 3.5 Imp($b) 8.8 12.0 14.9 13.2 12.8 14.1 12.5 12.9 12.7 12.9 13.2 12.1 9.1 12.0 13.1 12.9 Balance -6.3 -8.2 -10.9 -9.4 -8.8 -9.9 -8.0 -8.1 -8.8 -8.4 -9.5 -8.7 -7.0 -8.5 -9.6 -9.4 Exp pct 19.1 8.5 13.8 7.9 28.0 34.0 44.6 48.4 23.5 14.7 -13.9 -23.5 -3.3 11.0 -17.4 -4.6 Imp pct -3.1 0.6 13.6 2.0 7.6 9.4 0.9 -2.9 14.9 4.8 -12.2 -32.9-10.3 -11.6 3.0 1.7 _______________________________________________________________________________________________ AUSTRALIA Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Exp($b) 3.0 3.5 3.4 4.0 3.6 3.5 3.6 3.5 3.0 3.1 3.0 2.9 1.9 3.6 3.1 3.7 Imp($b) 5.8 6.8 7.5 6.9 7.3 8.4 8.3 8.1 7.9 8.1 9.1 8.9 7.2 10.5 9.3 9.4 Balance -2.8 -3.2 -4.1 -2.9 -3.6 -4.9 -4.7 -4.6 -4.9 -5.0 -6.1 -6.0 -5.3 -6.9 -6.1 -5.7 Exp pct 62.6 -2.3 9.9 8.6 -2.7 2.2 7.6 2.6 7.9 0.4 6.1 9.9 -20.1 13.4 -1.2 -4.1 Imp pct -19.9 -35.3 3.0 -26.9 -15.7 -3.6 3.6 -5.7 4.8 -5.2 7.7 8.5 19.1 46.8 18.9 25.4 (Reporting by Kevin Yao)