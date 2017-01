Shanghai, 18. Aug China legt einen Risikokapitalfonds für Investitionen in innovative Technologien und in Projekte zur Modernisierung der Industrie auf. Dafür stünden 200 Milliarden Yuan (rund 30,2 Milliarden Dollar) zur Verfügung, teilte die zuständige staatliche Regulierungsstelle Sasac am Donnerstag mit. China strebt an, seine Industrieunternehmen zu international wettbewerbsfähigen Mischkonzernen auszubauen. Die Mittel dazu sollen künftig treffgenauer vergeben werden. Der neue Fonds wird vor allem von der China Reform Holdings Corp gespeist. (Reporter: Engen Tham, David Stanway geschrieben von Boris Berner; redigiert von Christina Amann; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069 7565 1312 oder 030 2888 5168)