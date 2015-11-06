GIGABA SAYS NOT WALKING INTO TREASURY WITH PRECONCEIVED GROWTH PLANS, WILL FOLLOW WHAT WAS TABLED IN FEBRUARY BUDGET
GIGABA SAYS NOT WALKING INTO TREASURY WITH PRECONCEIVED GROWTH PLANS, WILL FOLLOW WHAT WAS TABLED IN FEBRUARY BUDGET
BEIJING/SHANGHAI Nov 6 China's securities regulator said on Friday it will resume initial public offerings, after freezing them since early July.
The China Securities Regulatory Commission made the announcement at a weekly news conference in Beijing. (Reporting by Zhang Xiaochong and Lu Jianxin and Nathaniel Taplin in Shanghai; Writing by Kazunori Takada; Editing by Adam Jourdan)
GIGABA SAYS NOT WALKING INTO TREASURY WITH PRECONCEIVED GROWTH PLANS, WILL FOLLOW WHAT WAS TABLED IN FEBRUARY BUDGET
GIGABA SAYS REVENUE AUTHORITY HEAD ENJOYS HIS FULL CONFIDENCE