Chinesische Metropole Guangzhou will Mietmarkt attraktiver machen

Guangzhou, 19. Jul (Reuters) - Angesichts explodierender Preise für Eigentumswohnungen soll das Vermieten in China attraktiver gemacht werden. Die 14-Millionen-Metropole Guangzhou kündigte am Mittwoch an, den Kindern von Mietern künftig das Recht einzuräumen, eine Schule nahe dem Wohnsitz besuchen zu dürfen. Bislang werden Wohnungsbesitzer bevorzugt, was die Preise von Apartments in den Stadtbezirken mit besonders guten Schulen in die Höhe trieb. Die Stadt senkt zudem die Steuerbelastung für Vermieter. Diese können beispielsweise in diesem Jahr von Steuerzahlungen befreit werden, wenn ihre monatlichen Mieteinnahmen weniger als 30.000 Yuan (etwa 3850 Euro) betragen.

Die Preise für neue Wohnimmobilien in Guangzhou sind im Juni um fast 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Für viele Immobilienbesitzer lohnt sich das Vermieten bislang kaum. Die Rendite in den Top-Städten Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen liegt dem Forschungsinstitut E-house China zufolge bei weniger als zwei Prozent. (Reporter: Yawen Chen und Ryan Woo, geschrieben von Rene Wagner; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)