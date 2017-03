AMSTERDAM Dec 30 Corio NV : * sold four retail properties in France for a total of 104 million euros to one buyer * The disposals concern Quais d'Ivry in Paris, La Grande Porte in Montreuil, La Mayenne in Laval and Galerie de L'Espace du Palais in Rouen * The selling price is approx 6 percent below the book value of 30 June 2013.