PALLEKELE, Sri Lanka, Sept 10 Scoreboard at the close on the third day of the second test between Sri Lanka and Australia on Saturday.

Sri Lanka first innings: 174 (A. Mathews 58, K. Sangakkara 48; R.Harris 3-38)

Australia first innings: (overnight 264-3) S. Watson b Lakmal 36 P. Hughes c Paranavitana b Randiv 36 S. Marsh c Sangakkara b Lakmal 141 M. Clarke c M. Jayawardene b Welegedara 13 M. Hussey c Sangakkara b Samaraweera 142 U. Khawaja not out 13 B. Haddin c Sangakkara b Randiv 1 M. Johnson b Randiv 0 R. Harris not out 9 Extras (lb 9, w 1 n 10) 20 Total (for seven wickets; 132 overs) 411

Fall of wickets: 1-60 2-95 3-116 4-374 5-391 6-392 7-392

Still to bat : Trent Copeland, Nathan Lyon,

Bowling (to date): C. Welegedara 23-3-74-1 (3 nb, 1 w), S. Lakmal 23-2-102-2, (7 nb) S. Prasanna 23-3-80-0, T. Dilshan 14-4-32-0, S. Randiv 43-7-103-3, K. Sangakkara 2-0-4-0, T. Samaraweera 4-0-7-1 (Reporting by Shihar Aneez, editing by Mark Meadows; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)