PALLEKELE, Sri Lanka, Sept 11 Scoreboard at the close on the fourth day of the second test between Sri Lanka and Australia on Sunday.

Sri Lanka first innings: 174 (A. Mathews 58, R.Harris 3-38)

Australia first innings: 411-7 declared (M. Hussey 142, S. Marsh 141; S. Randiv 3-103)

Sri Lanka second innings: T. Paranavitana c Haddin b Hussey 55 T. Dilshan c Watson b Harris 36 K. Sangakkara not out 69 M. Jayawardene not out 38 Extras (b 6 lb 19) 25 Total (For two wickets; 79 overs) 223

Fall of wickets: 1-81 2-128

Fall of wickets: 1-81 2-128

Bowling: R. Harris 12-4-43-1, T. Copeland 16-8-22-0, M. Johnson 15-2-29-0, S. Watson 14-6-34-0, N. Lyon 15-1-52-0, M. Hussey 4-2-2-1, M. Clarke 3-0-16-0