COLOMBO, August 22 Scoreboard after the fifth and final one-day international between Sri Lanka and Australia at the R Premadasa Stadium in Colombo on Monday.

Australia innings S. Watson c Tharanga b A Mendis 56 S. Marsh b Eranga 2 R. Ponting c sub b Mathews 31 M. Clarke c Sangakkara b Eranga 47 M. Hussey c Sangakkara b Prasanna 6 D. Hussey b A. Mendis 46 B. Haddin c Jayawardene b A. Mendis 8 M. Johnson b Malinga 1 J. Hastings lbw b Malinga 0 X. Doherty b Malinga 0 J. Pattinson not out 0 Extras: (b-2 lb-2 nb-2 w-8) 14 Total: (all out, 46.1 overs) 211

Fall of wickets: 1-4 2-71 3-127 4-146 5-167 6-210 7-211 8-211 9-211

Bowling: Malinga 8-2-35-3 (2w, 2nb), Eranga 8-0-45-2 (5w), Prasanna 10-1-37-1, Mathews 3-0-6-1, J. Mendis 8-0-35-0, A. Mendis 9.1-0-49-3 (1w)

Sri Lanka innings U. Tharanga c Haddin b Johnson 0 T. Dilshan b Pattinson 17 K. Sangakkara c Haddin b Pattinson 7 M. Jayawardene c D Hussey b Doherty 71 C. Silva c Hastings b Doherty 63 A. Mathews c Doherty b Watson 26 J. Mendis not out 7 S. Eranga not out 0 Extras: (lb-7 w-15) 22 Total: (six wickets, 47 overs) 213

Fall of wickets: 1-4 2-12 3-33 4-144 5-195 6-209

Did not bat: S. Prasanna, L. Malinga, A. Mendis

Bowling: Johnson 10-0-45-1(4w), Pattinson 10-1-41-2(1w), Doherty 10-0-54-2, Hastings 10-0-28-0(8w), Watson 6-0-33-1 (2w), D. Hussey 1-0-5-0 (Editing by Toby Davis)