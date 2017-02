GALLE, Sri Lanka, Aug 31 Scoreboard at the end of Australian innings on the first day of the first test against Sri Lanka at Galle on Wednesday.

Australia first innings S. Watson c P. Jayawardene b Herath 22 P. Hughes c Paranavitana b Lakmal 12 R. Ponting c Mathews b Herath 44 M. Clarke lbw Herath 23 M. Hussey lbw Dilshan 95 U. Khawaja b Welagedara 21 B. Haddin c Paranavitana b Randiv 24 M. Johnson c Paranavitana b Lakmal 14 R. Harris lbw Lakmal 1 T. Copeland c Paranavitana b Randiv 12 N. Lyon not out 0 Extras (b 3 lb 2) 5 Total (all out; 86.4 overs) 257 Fall of wickets: 1-28 2-36 3-91 4-112 5-157 6-205 7-234 8-236 9-251 10-273

Bowling: C. Welagedara 15-5-61-1, S. Lakmal 17-2-55-3, R. Herath 24-3-54-3, S. Randiv 21-2-76-2, T. Dilshan 9.4-1-22-1

Sri Lanka - Tillakaratne Dilshan (captain), Tharanga Paranavitana, Kumar Sangakkara, Mahela Jayawardene, Thilan Samaraweera, Prasanna Jayawardene, Angelo Mathews, Suraj Randiv, Suranga Lakmal, Chanaka Welagedara, Rangana Herath. (Reporting by Shihar Aneez, editing by Ed Osmond)