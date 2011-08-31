Cricket-One Day International South Africa v Sri Lanka line-ups

Feb 7 (Gracenote) - Line-ups for the fourth One Day International between South Africa and Sri Lanka on Tuesday in Cape Town, South Africa South Africa won toss and decided to bat South Africa: Quinton de Kock, Hashim Amla, Faf du Plessis, AB de Villiers (capt), Jean-Paul Duminy, Farhaan Behardien, Wayne Parnell, Dewald Pretorius, Imran Tahir, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Sandun Weerakkody, Upul Tharanga (capt), Kusal Mendis, Dhananjaya de