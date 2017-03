May 3 Scoreboard after Bangladesh beat Zimbabwe by 121 runs in the first one-day international at Queens Sports Club in Bulawayo on Friday: Zimbabwe won the toss Bangladesh Tamim Iqbal c Taylor b S Masakadza 27 Mohammad Ashraful c Utseya b S Masakadza 29 Mominul Haque c Taylor b Chatara 38 Mushfiqur Rahim c Taylor b S Masakadza 5 Shakib Al Hasan run out 1 Nasir Hossain c Waller b Panyangara 68 Mahmudullah b S Masakadza 36 Ziaur Rahman c Chakabva b Chatara 12 Abdur Razzak not out 16 Shafiul Islam not out 1 Extras (b 5, lb 13, w 18) 36 Total (for eight wickets, 50 overs) 269 Did not bat: Robiul Islam Fall of wickets: 1-65 2-75 3-92 4-94 5-170 6-214 7-237 8-263 Bowling: Chatara 10-0-48-2 (w-4), Panyangara 10-1-49-1 (w-2), Chigumbura 5-0-24-0 (w-4), S Masakadza 10-0-51-4 (w-5), Utseya 10-0-48-0 (w-1), H Masakadza 4-0-24-0 (w-1), Waller 1-0-7-0 Zimbabwe H. Masakadza lbw b Ziaur Rahman 38 R. Chakabva b Shafiul Islam 1 Sikandar Raza b Shafiul Islam 3 B. Taylor b Abdur Razzak 33 S. Williams run out 10 M. Waller b Ziaur Rahman 19 E. Chigumbura b Ziaur Rahman 0 P. Utseya c Mominul Haque b Ziaur Rahman 0 S. Masakadza lbw b Robiul Islam 33 T. Panyangara lbw b Ziaur Rahman 0 T. Chatara not out 0 Extras (lb-2, w-7, nb-2) 11 Total (all out, 32.1 overs) 148 Fall of wickets: 1-4 2-13 3-78 4-93 5-93 6-93 7-93 8-148 9-148 Bowling: Robiul Islam 5.1-1-21-1 (w-1), Shafiul Islam 6-0-39-2 (nb-1, w-3), Abdur Razzak 6-2-10-1, Shakib Al Hasan 3-0-27-0, Ziaur Rahman 9-1-30-5 (nb-1, w-1), Mahmudullah 2-0-12-0, Mominul Haque 1-0-7-0. (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town, editing by Pritha Sarkar)