(Editing by Mark Meadows)