June 9 Sri Lanka won the toss and chose to bat in their Champions Trophy Group A match against New Zealand in Cardiff on Sunday.
Teams:
New Zealand - Luke Ronchi, Martin Guptill, Kane Williamson, Ross Taylor, Brendon McCullum (captain), James Franklin, Nathan McCullum, Daniel Vettori, Tim Southee, Kyle Mills, Mitchell McClenaghan.
Sri Lanka - Tillakaratne Dilshan, Kusal Perera, Mahela Jayawardene, Kumar Sangakkara, Dinesh Chandimal, Angelo Mathews (captain), Lahiru Thirimanne, Thisara Perera, Rangana Herath, Shaminda Eranga, Lasith Malinga.
Umpires: Bruce Oxenford (Australia) and Rod Tucker (Australia) (Writing by John Mehaffey in London, editing by Justin Palmer)