Feb 21 Scoreboard in the fourth one-day international between Pakistan and England at the Dubai International Cricket Stadium on Tuesday.

Pakistan innings Mohammad Hafeez c Kieswetter b Dernbach 1 Azhar Ali c Morgan b Dernbach 58 Asad Shafiq b Bresnan 65 Umar Akmal c Dernbach b Briggs 12 Shoaib Malik lbw b Briggs 23 Misbah-ul-Haq c Trott b Dernbach 46 Shahid Afridi c Bresnan b Finn 9 Adnan Akmal run out 2 Abdur Rehman c Trott b Finn 12 Saeed Ajmal b Dernbach 1 Junaid Khan not out 0 Extras (b 1, lb 4, w 3) 8 Total (all out; 50 overs) 237

Fall of wickets: 1-1 2-112 3-135 4-144 5-202 6-215 7-220 8-233 9-237

Bowling: S. Finn 10-0-42-2, J. Dernbach 10-0-45-4, T. Bresnan 9-0-47-1, D. Briggs 10-0-39-2 (1w), K.Pietersen 1-0-4-0 (1w), S. Patel 10-0-55-0 (1w)

England innings A. Cook lbw b Junaid Khan 4 K. Pietersen c Abdur Rehman b Saeed Ajmal 130 J. Trott c Mohammad Hafeez b Abdur Rehman 15 E. Morgan lbw b Saeed Ajmal 15 J. Buttler c Azhar Ali b Saeed Ajmal 0 C. Kieswetter run out 43 S. Patel not out 17 T. Bresnan not out 4 Extras (lb 3, w 10) 13 Total (for six wickets; 49.2 overs) 241

Did not bat: D. Briggs, S. Finn, J. Dernbach

Fall of wickets 1-4 2-50 3-68 4-68 5-177 6-236

Bowling: Junaid Khan 9.2-0-53-1 (2w), Abdur Rehman 10-0-31-1, Saeed Ajmal 10-0-62-3 (4w), Shahid Afridi 10-0-54-0(1w), Mohammad Hafeez 10-0-38-0

Result: England won by four wickets

England won the four-match series 4-0