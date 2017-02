Feb 23 Scoreboard in the first Twenty20 international between Pakistan and England at the Dubai International Cricket Stadium on Thursday.

Pakistan innings Mohammad Hafeez c Bairstow b Swann 23 Awais Zia c Broad b Finn 18 Asad Shafiq run out 19 Shahid Afridi c Morgan b Swann 7 Misbah-ul-Haq not out 26 Umar Akmal c Dernbach b Swann 0 Shoaib Malik c Bairstow b Dernbach 39 Extras (lb 11, w 1) 12 Total (for six wickets; 20 overs) 144

Did not bat: Hammad Azam, Umar Gul, Saeed Ajmal, Junaid Khan

Fall of wickets: 1-32 2-65 3-65 4-73 5-73 6-144

Bowling: S. Finn 4-0-39-1 (1w), J. Dernbach 4-0-31-1, S. Broad 4-0-19-0, G. Swann 4-1-13-3, R. Bopara 1-0-8-0, S. Patel 3-0-23-0

England innings K. Pietersen c Asad Shafiq b Shahid Afridi 33 C. Kieswetter b Mohammad Hafeez 14 R. Bopara b Umar Gul 39 E. Morgan b Mohammad Hafeez 14 J. Bairstow not out 22 J. Buttler c Saeed Ajmal b Umar Gul 3 S. Patel lbw b Umar Gul 0 G. Swann not out 2 Extras (b 1, lb 4, w 4) 9 Total (for six wickets; 20 overs) 136

Did not bat: S. Broad, J. Dernbach, S. Finn

Fall of wickets: 1-48 2-51 3-80 4-113 5-121 6-121

Bowling: Junaid Khan 4-0-42-0, Umar Gul 4-1-18-3, Saeed Ajmal 4-0-26-0 (2w), Shahid Afridi 4-0-27-1, Mohammad Hafeez 4-0-18-2 (1w)

Result: Pakistan won by eight runs

Pakistan lead the three-match series 1-0 (Editing by Toby Davis)