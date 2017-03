NOTTINGHAM, England, July 13 Scoreboard in the first test between England and India that ended in a draw at Trent Bridge on Sunday. India won the toss and elected to bat. India first innings 457 England first innings (overnight 352-9) A. Cook b Shami 5 S. Robson lbw b Sharma 59 G. Ballance lbw b Sharma 71 I. Bell c Dhoni b Shami 25 J. Root not out 154 Moeen Ali c Dhawan b Shami 14 M. Prior c Dhoni b Kumar 5 B. Stokes c Dhoni b Kumar 0 S. Broad lbw b Kumar 47 L. Plunkett b Kumar 7 J. Anderson c Dhawan b Kumar 81 Extras (nb-13, w-4, b-6, lb-5) 28 Total (for 10 wickets, 144.5 overs) 496 Fall of wicket: 1-9 2-134 3-154 4-172 5-197 6-202 7-202 8-280 9-298 10-496 Bowling: Kumar 30.5-8-82-5 (1nb, 1w), Shami 29-3-128-2 (3nb, 2w), Sharma 38-3-150-3 (9nb, 1w), Jadeja 35-5-80-0, Binny 10-0-37-0, Vijay 2-0-8-0 India second innings M. Vijay c Prior b Moeen Ali 52 S. Dhawan c and b Moeen Ali 29 C. Pujara c Stokes b Plunkett 55 V. Kohli lbw b Broad 8 A. Rahane c Prior b Broad 24 M.S. Dhoni b Plunkett 11 R. Jadeja c Prior b Broad 31 S. Binny lbw b Moeen Ali 78 B. Kumar not out 63 I. Sharma c Prior b Cook 13 M. Shami not out 4 Extras (b 9, lb 7, nb 7) 23 Total (for 9 wickets dec, 123 overs)391 Fall of wicket: 1-49 2-140 3-140 4-168 5-173 6-184 7-249 8-340 9-387 Bowling: Anderson 21-8-47-1, Broad 21-7-50-2, Plunkett 20-1-85-2 (3nb) Moeen Ali 28-4-105-3, Stokes 18-3-60-0 (4nb), Root 12-4-22-0, Cook 2-0-6-1, Ballance 1-1-0-0 (Reporting by Sam Holden, editing by Alan Baldwin)