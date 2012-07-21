HAMBANTOTA, July 21 Scoreboard in first one-day
international between Sri Lanka and India played at Sooriyawewa
on Saturday.
India innings
G Gambhir b Kulasekara 3
V Sehwag run out 96
V Kohli c sub (S Senanayake) b Perera 106
R Sharma b Mathews 5
S Raina c sub (S Senanayake) b Perera 50
M Dhoni c Thirimanne b Perera 35
I Pathan not out 7
R Ashwin not out 0
Extras: (b-1, lb-2, nb-2, w-7) 12
Total: (six wickets, 50 overs) 314
Fall of wickets: 1-7, 2-180, 3-191, 4-228, 5-307, 6-307.
Bowling: Kulasekara 5-0-20-1 (w-1), Malinga 10-0-83-0
(nb-2), Mathews 10-0-58-1 (w-5), Perera 10-0-70-3, Dilshan
5-0-28-0, Herath 10-0-52-0 (w-1).
Sri Lanka innings
U Tharanga c Sehwag b Ashwin 28
T Dilshan lbw b Pathan 6
K Sangakkara b Yadav 133
D Chandimal c Dhoni b Yadav 13
M Jayawardene lbw b Ojha 12
A Mathews c Gambhir b Khan 7
L Thirimanne lbw b Ashwin 7
T Perera c Kohli b Pathan 44
R Herath run out 0
L Malinga not out 19
N Kulasekara not out 1
Extras: (b-1, lb-6, w-16) 23
Total: (nine wickets, 50 overs) 293
Fall of wickets: 1-9, 2-86, 3-117, 4-132, 5-172, 6-191,
7-269, 8-271, 9-275.
Bowling: Khan 10-0-63-1 (w-5), Pathan 10-1-37-2 (w-4), Yadav
10-0-76-2 (w-3), Ashwin 10-1-46-2 (w-1), Sehwag 4-0-20-0 (w-1),
Ojha 6-0-44-1 (w-1).
(Editing by Pritha Sarkar)