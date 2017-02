(Updates with result)

Oct 22 Scoreboard after the first test between Pakistan and Sri Lanka in Abu Dhabi ended in a draw on Saturday.

Sri Lanka first innings 197

Pakistan first innings 511-6 declared

Sri Lanka second innings (overnight 298-5) T. Paranavitana lbw b Gul 0 L. Thirimanne run out 68 K. Sangakkara lbw b Azhar Ali 211 M. Jayawardene b Saeed Ajmal 4 T. Dilshan b Junaid Khan 9 A. Mathews lbw b Gul 22 P. Jayawardene c A Akmal b Cheema 120 R. Herath not out 23 C. Welegedara c A Akmal b Gul 8 S. Lakmal b Gul 0 N. Pradeep run out 0 Extras (b-4, lb-11, nb-3) 18 Total (all out; 168 overs) 483

Fall of wickets: 1-0 2-153 3-160 4-191 5-233 6-434 7-466 8-477 9-481

Bowling: Umar Gul 25-3-64-4 (1nb), Aizaz Cheema 32-1-108-1, Saeed Ajmal 55-8-167-1, Junaid Khan 31-6-83-1 (2nb), Mohammad Hafeez 22-4-42-0, A. Ali 3-1-4-1

Pakistan second innings M. Hafeez not out 12 T. Umar lbw b Welegedara 2 A. Ali not out 4 Extras (nb-3) 3 Total (one wicket; 10 overs) 21

Did not bat: Y. Khan, Misbah-ul Haq, A. Shafiq, A. Akmal, U. Gul, A. Cheema, S. Ajmal, J. Khan

Fall of wicket: 1-7

Bowling: Chanaka Welegedara 5-2-9-1 (2nb), Suranga Lakmal 2-1-1-0 (1nb), Rangana Herath 2-0-8-0, Nuwan Pradeep 1-0-3-0