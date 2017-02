(Updates at close)

DUBAI, Oct 26 Scoreboard at the close on the first day of the second test between Pakistan and Sri Lanka in Dubai on Wednesday.

Sri Lanka innings T. Paranavitana c Misbah b Gul 6 L. Thirimanne lbw b Gul 1 K. Sangakkara c Shafiq b A. Rehman 78 M. Jayawardene c Misbah b Gul 6 T. Dilshan c Misbah b J. Khan 7 A. Mathews c A. Akmal b J. Khan 19 K. Silva lbw b A. Rehman 20 D. Prasad c A. Akmal b Ajmal 7 R. Herath c Y. Khan b Ajmal 29 C. Welegedara st A. Akmal b Ajmal 48 S. Lakmal not out 0 Extras (b-5, lb-7, nb-6) 18 Total (all out; 79 overs) 239

Fall of wickets: 1-3 2-24 3-30 4-45 5-73 6-127 7-154 8-154 9-229

Bowling: Gul 19-2-78-3 (4nb), J. Khan 15-2-57-2 (1nb), Ajmal 26-9-45-3, A. Rehman 17-5-40-2 (1nb), M. Hafeez 2-0-7-0

Pakistan innings M. Hafeez not out 18 T. Umar not out 20 Extras (lb-1, nb-3) 4 Total (no loss; nine overs) 42

To bat: A. Ali, Y. Khan, Misbah-ul Haq, A. Shafiq, A. Akmal, U. Gul, S. Ajmal, J. Khan, A. Rehman

