Jan 12 Scoreboard at the end of the second test
between Pakistan and Sri Lanka in Dubai on Sunday.
Pakistan first innings 165
Sri Lanka first innings 388
Pakistan second innings (Overnight 330-7)
Khurram Manzoor c P. Jayawardene b Pradeep 6
Ahmed Shehzad c P. Jayawardene b Herath 9
Mohammad Hafeez c P. Jayawardene b Pradeep 1
Younus Khan c P. Jayawardene b. Lakmal 77
Misbah-ul-Haq b Herath 97
Asad Shafiq b Karunaratne b Eranga 23
Sarfraz Ahmed b Lakmal 74
Bilawal Bhatti b Eranga 32
Saeed Ajmal b Lakmal 21
Rahat Ali C P. Jayawardene b Lakmal 8
Junaid Khan not out 2
Extras (b-1, lb-8) 9
Total (all out; 137.3 overs) 359
Fall of wickets: 1-11 2-12 3-19 4-148 5-200 6-245 7-312
8-334 9-354.
Bowling: Lakmal 28.3-4-78-4, Pradeep 19-3-50-2, Herath
48-10-132-2, Eranga 36-9-74-2, Mathews 5-1-9-0, Sangakkara
1-0-7-0.
Sri Lanka second innings
D. Karunaratne not out 62
K. Silva lbw b Ajmal 58
K. Sangakkara not out 9
Extras (b-3, lb-4, nb-1) 8
Total (one wicket; 46.2 overs) 137
Did not bat: M Jayawardene, D Chandimal, A Mathews, P
Jayawardene, R Herath, S Eranga, S Lakmal, N Pradeep.
Fall of wicket: 1-124
Bowling: Mohammad Hafeez 8-3-22-0, Junaid Khan 10-2-34-0,
Rahat Ali 11-1-29-0, Saeed Ajmal 17.2-5-45-1.
(Compiled by by Amlan Chakraborty; editing by Patrick Johnston)