Jan 12 Scoreboard at the end of the second test between Pakistan and Sri Lanka in Dubai on Sunday. Pakistan first innings 165 Sri Lanka first innings 388 Pakistan second innings (Overnight 330-7) Khurram Manzoor c P. Jayawardene b Pradeep 6 Ahmed Shehzad c P. Jayawardene b Herath 9 Mohammad Hafeez c P. Jayawardene b Pradeep 1 Younus Khan c P. Jayawardene b. Lakmal 77 Misbah-ul-Haq b Herath 97 Asad Shafiq b Karunaratne b Eranga 23 Sarfraz Ahmed b Lakmal 74 Bilawal Bhatti b Eranga 32 Saeed Ajmal b Lakmal 21 Rahat Ali C P. Jayawardene b Lakmal 8 Junaid Khan not out 2 Extras (b-1, lb-8) 9 Total (all out; 137.3 overs) 359 Fall of wickets: 1-11 2-12 3-19 4-148 5-200 6-245 7-312 8-334 9-354. Bowling: Lakmal 28.3-4-78-4, Pradeep 19-3-50-2, Herath 48-10-132-2, Eranga 36-9-74-2, Mathews 5-1-9-0, Sangakkara 1-0-7-0. Sri Lanka second innings D. Karunaratne not out 62 K. Silva lbw b Ajmal 58 K. Sangakkara not out 9 Extras (b-3, lb-4, nb-1) 8 Total (one wicket; 46.2 overs) 137 Did not bat: M Jayawardene, D Chandimal, A Mathews, P Jayawardene, R Herath, S Eranga, S Lakmal, N Pradeep. Fall of wicket: 1-124 Bowling: Mohammad Hafeez 8-3-22-0, Junaid Khan 10-2-34-0, Rahat Ali 11-1-29-0, Saeed Ajmal 17.2-5-45-1. (Compiled by by Amlan Chakraborty; editing by Patrick Johnston)