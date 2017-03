Feb 7 Scoreboard at the close of play on the fourth day of the second and final test between Bangladesh and Sri Lanka in Chittagong on Friday. Sri Lanka first innings 587 Bangladesh first innings (overnight 409-8) Tamim Iqbal b Lakmal 0 Shamsur Rahman b Mendis 106 Imrul Kayes b Mendis 115 Mominul Haque lbw b Perera 13 Shakib Al Hasan c Karunaratne b Perera 50 Mushfiqur Rahim c Silva b Perera 20 Nasir Hossain c Chandimal b Mendis 42 Mahmudullah c Silva b Mendis 30 Sohag Gazi lbw b Mendis 0 Al-Amin Hossain b Mendis 9 Abdur Razzak not out 11 Extras (b-8, lb-1, nb-21) 30 Total (all out) 426 Fall of wickets: 1-0 2-232 3-252 4-259 5-319 6-350 7-396 8-396 9-409 Bowling: Lakmal 25-6-70-1, Pradeep 15-2-96-0 (nb-13), Mendis 29.5-3-99-6 (nb-8), Perera 39-4-119-3, Mathews 11-1-33-0 Sri Lanka second innings Dimuth Karunaratne c Hossain b Mahmudullah 15 Kaushal Silva lbw b Mahmudullah 29 Kumar Sangakkara b Gazi 105 Mahela Jayawardene lbw Shakib 11 Dinesh Chandimal not out 100 Angelo Mathews not out 43 Extras (lb-2) 2 Total (for 4 wickets declared) 305 Fall of wickets: 1-36 2-49 3-78 4-223 Bowling: Al-Amin Hossain 7-1-31-0, Sohag Gazi 18.5-1-87-1, Shakib Al Hasan 22-2-80-1, Mahmudullah 18-4-46-2, Mominul Haque 7-0-46-0, Nasir Hussain 3-0-13-0 Bangladesh second innings Tamim Iqbal not out 7 Shamsur Rahman not out 4 Extras (b-1) 1 Total (for no wicket) 12 Bowling: Lakmal 3-0-9-0, Perera 4-3-1-0, Mendis 1-0-1-0 - - Sri Lanka lead series 1-0 (Compiled by Amlan Chakraborty; editing by Tony Jimenez)