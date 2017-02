DUBAI, Oct 29 Scoreboard from the second test between Pakistan and Sri Lanka in Dubai on Saturday.

Sri Lanka first innings 239

Pakistan first innings 403

Sri Lanka second innings (overnight 88-1) T. Paranavitana c Y. Khan b Ajmal 72 L. Thirimanne b Hafeez 8 K. Sangakkara lbw b Rehman 30 M. Jayawardene b Ajmal 5 T. Dilshan lbw b J. Khan 3 A. Mathews not out 52 K. Silva c Ajmal b J. Khan 8 D. Prasad b A. Rehman 33 R. Herath c Misbah b Ajmal 15 C. Welegedara lbw b Ajmal 4 S. Lakmal b Ajmal 8 Extras (b-14, lb-3, nb-2) 19 Total (all out, 109.5 overs) 257

Fall of wickets: 1-22 2-95 3-113 4-116 5-141 6-166 7-222 8-243 9-247

Bowling: U. Gul 15-3-39-0 (1nb), Junaid Khan 17-4-38-2 (1nb), M. Hafeez 14-2-30-1, A. Rehman 33-7-65-2, S. Ajmal 30.5-9-68-5

Pakistan second innings M. Hafeez not out 59 T. Umar b Herath 1 A. Ali not out 29 Extras (b-4, lb-1) 5 Total (one wicket; 24.1 overs) 94

Did not bat: Y. Khan, Misbah-ul Haq, A. Shafiq, A. Akmal, U. Gul, S. Ajmal, J. Khan, A. Rehman

Fall of wicket: 1-17

Bowling: D. Prasad 3-0-23-0, C. Welegedara 2-1-1-0, R. Herath 10.1-2-29-1, T. Dilshan 9-0-36-0

Result: Pakistan won by nine wickets

Pakistan lead three-match series 1-0